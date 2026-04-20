Samsunspor taraftar gruplarından açıklama

Samsunspor taraftar grupları, Trabzonspor ile son oynanan karşılaşmada rakip takım otobüsünün taşlanmasının ardından 3 polis memurunun açığa alınması olayından dolayı polisler ve ailelerine karşı mahcubiyet duyduklarını belirterek, açıklama yayımladı.

Taraftar grupları tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Samsunspor'umuzun, Trabzonspor ile oynadığı son maçın ardından, rakip takım otobüsüne taş atılması olayını tasvip etmediğimizi ifade etmiştik. Bizleri en az bu konu kadar üzen olay ise olay yerinde görev yapan 3 polis memurumuzun açığa alınmasıdır. Bu sonuç, yaşanan olayı bizler için ağır bir vebal haline getirmiştir. Vatanın birliği için canını dişine takan, emniyet ve asayişi sağlamak için yeri geldiğinde şehit ve gazi olmaktan kaçınmayan polislerimiz, ne yazık ki bu olayın en büyük mağduru olmuştur. Açığa alınan polislerimize ve ailelerine karşı duyduğumuz mahcubiyetin tarifi yok. Gençlerimizin bu konudan ders çıkarması gerektiğine inanıyoruz. 3-5 saniyelik bir öfke kontrolsüzlüğünün nelere mal olabileceğinin görülmesini istiyoruz. Sonunu düşünmeden atılacak her adımın, telafisi mümkün olmayan hatalara dönüşeceğini unutmamamız gerektiğini, bu olay bir kez daha göstermiştir" ifadeleri kullanıldı.

Taraftarları sakin olmaya davet eden açıklamada ayrıca, "Bu düşüncelerle İçişleri Bakanımıza, Samsun Valimize ve Samsun İl Emniyet Müdürümüze çağrıda bulunuyoruz; açığa alınan polislerimizin göreve iade edilmesini istiyoruz. Bu münferit olayda yaralanan kimse yoksa da sonucu bizleri vicdanen yaralamıştır. Gereğinin yapılmasını talep ediyoruz" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı