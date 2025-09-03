Samsunspor Tanguy Coulibaly ile Anlaştı

Samsunspor, kanat oyuncusu Tanguy Coulibaly ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek 3 takımdan biri olan Samsunspor, kanat mevkine takviye yaptı. Kırmızı-beyazlılar, Montepellier'den 24 yalındaki kanat oyuncusu Tanguy Coulibaly ile kadrosunu güçlendirdi.

Kırmızı-beyazlı ekipten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Hoş geldin Tanguy Coulibaly. Kulübümüz, Fransız futbolcu Tanguy Coulibaly ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Artık yeni yolculuğunda Atatürklü Arma için sahaya çıkacak! Samsunspor ailesine hoş geldin Tanguy!" İfadeleri kullanıldı.

1.78 boyundaki Tanguy Coulibaly şimdiye kadar çıktığı 122 profesyonel mücadelede 11 kez gol sevinci yaşadı. Futbola Paris Saint-Germain altyapısında başlayan Coulibaly, Stuttgart ve Montpellier takımlarında forma giydi. - SAMSUN