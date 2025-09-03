Samsunspor Tanguy Coulibaly ile Anlaştı

Samsunspor Tanguy Coulibaly ile Anlaştı
Samsunspor, Montpellier'den 24 yaşındaki kanat oyuncusu Tanguy Coulibaly ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fransız futbolcu, kulübe katılarak yeni bir yolculuğa çıkacak.

Kırmızı-beyazlı ekipten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Hoş geldin Tanguy Coulibaly. Kulübümüz, Fransız futbolcu Tanguy Coulibaly ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Artık yeni yolculuğunda Atatürklü Arma için sahaya çıkacak! Samsunspor ailesine hoş geldin Tanguy!" İfadeleri kullanıldı.

1.78 boyundaki Tanguy Coulibaly şimdiye kadar çıktığı 122 profesyonel mücadelede 11 kez gol sevinci yaşadı. Futbola Paris Saint-Germain altyapısında başlayan Coulibaly, Stuttgart ve Montpellier takımlarında forma giydi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
