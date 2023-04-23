Samsunspor, Süper Lig'e lider yükselmeyi garantiledi

1 yendi. Samsunspor bu galibiyet ile şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Ayrıca maç önü seramonisinde Keçiörengücülü futbolcular sahaya çıkan Samsunsporlu futbolcuları alkışladı.

Maçtan dakikalar

17. dakikada ara pasına iyi hareketlenen Osman'ın şutunu kaleci Metin 2 hamlede kontrol etti.

39. dakikada Zeki Yavru'nun ortasına iyi yükselen Mücahit'in kafa vuruşu filelerle buluştu. 1-0

54. dakikada Fofana'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Tanque, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-0

63. dakikada Zeki Yavru'nun pasında defansın arkasına sarkan Osman, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı. 3-0

66. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Fofana, kaleciyi geçerek meşin yuvarlağı boş filelere yolladı. 4-0

82. dakikada Szumski'nin hatasını iyi değerlendiren Anderson, takımının ilk golünü kaydetti. 4-1

Stad: 19 Mayıs

Hakemler: Oğuzhan Aksu xx, Suat Güz xx, Ömer Aydın

Samsunspor: Jakup Szumski xx, Zeki Yavru xx (Bennasser dk. 85 ?), Alim Öztürk xx, Yusuf Abdioğlu xx, Mücahit Albayrak x (Soner Gönül dk. 68 x), Harris xx (Barış dk. 68 x), Osman Çelik xx (Celil dk. 68 x), Soner Aydoğdu xx, Yusuf Emre Gültekin xx, Fofana xxx (Ahmet Sağat dk. 73 x), Douglas Tanque xxx

Yedekler: Aykut, Cihan, Emre Demir, Bedirhan, Polat

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar x, Muharrem Cinan x, Batuhan Yayıkçı x, Erkam Reşmen x, Bekir Karadeniz x (Abdullah dk. 59 x), Aykut Çeviker x (Mikail dk. 59 x), Musa Aktaş x (Christian dk. 70 x), Hamza Gür x, Jurgen Bardhi x, Aly Malle x (Melih dk. 46 x), Rashad Muhammed x (Anderson dk. 59 xx)

Yedekler: Boran, Alpay, Haşim

Teknik Sorumlu: Tacettin Bakacak

Goller: Mücahit (dk. 39), Tanque (dk. 54), Osman (dk. 63), Fofana (dk. 66) (Samsunspor), Anderson (dk. 82) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: Mücahit, Soner Aydoğdu (Samsunspor), Muharrem, Erkam (Ankara Keçiörengücü) - SAMSUN