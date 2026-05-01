Haberler

Samsunspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı konuk edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Süper Lig'de 31 maçta 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, topladığı 45 puanla 7. sırada bulunuyor.

Samsun ekibi, Galatasaray'ı yenerek ligde 5'incilik hedefini sürdürmek istiyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Galatasaray 3-2 kazanmıştı.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Celil Yüksel, Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin, Galatasaray maçında görev yapamayacak. Emre Kılınç'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

8 futbolcu kart cezası sınırında

Karadeniz temsilcisinde kaleci Okan Kocuk, Zeki Yavru, Tanguy Coulibaly, Joe Mendes, Olivier Ntcham, Marius Mouandilmadji, Yalçın Kayan ve Soner Gönül sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, Galatasaray maçında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

Kaynak: AA / Erkut Kargın
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi! 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye: Eski model şimdi çöpten yiyecek topluyor

Nereden nereye: Servetini tüketen eski model sokaklara düştü
Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı

CHP'li Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran mesajlar çıktı
Kuruluş süreci tamamlandı! Meral Akşener, sahaya iniyor

Kuruluş süreci tamam! Akşener, sahaya iniyor
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor

Dünyanın gündemindeki ilçemiz! Japonya ve Çin'den özel ekip geldi
Nereden nereye: Eski model şimdi çöpten yiyecek topluyor

Nereden nereye: Servetini tüketen eski model sokaklara düştü
Bakan Yumaklı, yaklaşık 1,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi

Müjde verildi! Toplam 1,4 milyar lira bugün hesaplara yatıyor
Şafak Sezer'in son hali dile düştü: Botoksun dozunu kaçırmış

Bu halini unutun! Ünlü komedyenin son görüntüsü dile düştü