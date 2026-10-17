Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Samsunspor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Fatih Tokail yönetecek.

Samsunspor, görevine son verilen Thorsten Fink'in yerine teknik direktörlüğe getirilen Nenad Bjelica yönetiminde ilk maçına çıkacak.

Ligin son 5 haftasında 5 yenilgi alan Karadeniz ekibi, Kasımpaşa'yı yenerek alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.

Kırmızı-beyazlı takım, ligde 4 puanla 17. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA
Batman'da aynı mahallede bir gün arayla iki şüpheli ölüm

Yer: Batman! Aynı mahallede bir gün arayla iki şüpheli ölüm
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komşusunun evine girdi, bir daha çıkamadı! Şüpheli ölüm

Komşusunun evine girdi, bir daha çıkamadı! Şüpheli ölüm
Emir Sarıgül, babasının evinde mi saklanıyor? İlk ağızdan yanıt geldi

Emir Sarıgül, babasının evinde mi saklanıyor? İlk ağızdan yanıt
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hatırlı isme' rest

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "hatırlı isme" rest
PKK elebaşlarına ülke aranıyor! İlk ret geldi: İstemiyoruz

PKK elebaşlarına ülke aranıyor! İlk ret geldi: İstemiyoruz
Beşiktaş resmen açıkladı! Orkun Kökçü'den kötü haber

Eyvahlar olsun! Kötü haber gece yarısı geldi

Eşiyle tartıştı, yüksek gerilim hattı direğine bağladığı iple intihar etti

Diyarbakır'da korkunç manzara! Yüksek gerilim direğinde bulundu
Uluslararası kuruluşun Türkiye kararı Babacan'ı tedirgin etti: Allah korusun

Uluslararası kuruluşun Türkiye kararı Babacan'ı tedirgin etti