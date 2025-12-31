Samsunspor, Süper Kupa maçının ertelenmesi için başvuruda bulundu
Samsunspor, sezon öncesi hazırlık süreci ve yoğun maç takvimi nedeniyle Süper Kupa maçının ileri bir tarihte oynanmasını talep etti. Başvuru, Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi yazı ile iletildi.
SAMSUNSPOR, Süper Kupa maçının ileri bir tarihe ertelenmesi yönünde Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu.
Kırmızı-beyazlı kulüpten alınan bilgiye göre, sezon öncesi hazırlık süreci ve maç takviminin yoğunluğu göz önünde bulundurularak, karşılaşmanın ileri bir tarihte oynanması talebi federasyona iletildi. Başvurunun kulüp tarafından resmi yazıyla yapıldığı öğrenildi.
Samsunspor'un, lig ve diğer organizasyonlardaki müsabakaların daha sağlıklı planlanabilmesi amacıyla bu yönde girişimde bulunduğu belirtildi. TFF'nin başvuruya ilişkin değerlendirmesinin ardından kararını açıklaması bekleniyor.