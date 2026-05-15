Samsunspor sezonu Göztepe maçı ile tamamlayacak

Samsunspor, Süper Lig'de sezonun son maçında yarın saat 20.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda Göztepe'yi ağırlayacak. Kırmızı-beyazlılar, Avrupa kupalarına katılma şansını kaybederken, 8 eksikle sahaya çıkacak.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, sezonu yarın sahasında oynayacağı Göztepe karşılaşması ile tamamlayacak.

Samsunspor, Süper Lig, Türkiye Kupası, UEFA Konferans Ligi ve Süper Kupa olmak üzere 4 kulvarda yarıştığı bu sezonun finalini Göztepe karşılaşmasında yapacak. Ligin 34. haftasında yarın saat 20.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda Göztepe'yi ağırlayacak kırmızı-beyazlılar, geçen hafta kaybettiği için Avrupa kupalarına katılma şansını yitirdi. Ümit Öztürk, Ömer Aydın ve Yusuf Susuz hakem üçlüsünün görev alacağı karşılaşma ile sezonu kapatacak Samsun temsilcisi, kısa bir tatilin ardından yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

Göztepe karşısında 8 eksik

Göztepe ile yarın oynanacak karşılaşmada sakatlıkları bulunan İrfan Can Eğribayat, Bedirhan Çetin, Lubo Satka, Celil Yüksek, Jaurs Assoumou, Emre Kılınç, Tahsin Bülbül'ün yanı sıra sarı kart cezalısı Joe Mendes forma giyemeyecek.

Sezonun son maçında taraftarı önünde Göztepe karşısında boy gösterecek kırmızı-beyazlılar, puan alamasa bile ligi 7. sırada tamamlayacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
