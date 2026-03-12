Haberler

Samsunspor-Rayo Vallecano maçından notlar

Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Samsunspor, Rayo Vallecano'yu konuk etti. Takım, Fenerbahçe maçındaki ilk 11 ile sahaya çıktı ve 21 bin taraftar maçı izledi.

Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'de son oynanan Fenerbahçe müsabakasının kadrosunu korudu.

Samsunspor, Rayo Vallecano maçına Okan Kocuk, Yunus Emre Çitf, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse ve Mouandilmadji ilk 11'i ile çıktı.

Kırmızı-beyazlı takımın yedek kulübesinde İrfan Can Eğribayat, Efe Berat Törüz, Emre Kılınç, Zeki Yavru, Ndiaye, Enes Albak, Borevkovic, Atoen, Soner Gönül ve Tanguy Coulibaly ise görev bekledi.

Samsunspor'da 5 eksik

Sakatlığı devam eden Afonso Sousa, Jaures Assoumou, Bedirhan Çetin Rayo Vallecano karşısında forma giyemedi.

UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Yalçın Kayan ve Elayis Tavsan da kadroya yazılmadı.

Öte yandan kırmızı-beyazlı takımda 3 aydır sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Emre Kılınç ve Tanguy Coulibaly ilk 18 içinde görev bekledi.

Samsunspor taraftarı, maça yoğun ilgi gösterdi

Kırmızı-beyazlı yaklaşık 21 bin taraftarlar müsabakayı tribünden takip etti.

Rayo Vallecanolu taraftarlar ise misafir takım tribünlerini kısmen doldurdu.

Öte yandan, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmayı izlemek için tribünde yerini aldı.

Kaynak: AA / İlyas Gün
