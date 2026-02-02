Haberler

Yüksel Yıldırım: Sterling ile ilgileniyoruz, henüz resmi teklif yok

Güncelleme:
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, dünyaca ünlü futbolcu Raheem Sterling ile transfer görüşmelerinin sürdüğünü ancak henüz resmi teklif yapılmadığını açıkladı.

SAMSUNSPOR Başkanı Yüksel Yıldırım, dünyaca ünlü İngiliz futbolcu Raheem Sterling ile görüşme halinde olduklarını ancak henüz resmi teklif yapılmadığını belirtti.

Samsunspor, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin eski yıldızı Raheem Sterling ile transfer görüşmeleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. 31 yaşındaki İngiliz futbolcunun menajeriyle temas kuran kırmızı-beyazlılar, transfer için düğmeye bastı. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Raheem Sterling ile temas kurduklarını belirterek, henüz bir resmi teklif sürecinin yaşanmadığını ifade etti.

Kariyerinde Liverpool, Manchester City, Arsenal ve Chelsea gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen Raheem Sterling'in şu anda bonservisi elinde bulunuyor. Sterling, kariyerinde İngiltere Premier Ligi'nde 396 maçta 123 gol ve 75 asistlik performans sergiledi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 88 maçta 27 gol ve 23 asist üreten yıldız oyuncu, İngiltere Milli Takımı formasıyla da 82 maçta 20 gol kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
