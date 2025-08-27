Samsunspor Panathinaikos Maçına Hazır

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayarak antrenman yaptı. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki takım, pas çalışma ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında sahasında oynayacağı Panathinaikos maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı takım, Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmana pas çalışmasıyla başladı. Samsunspor'un idmanı şut çalışmasıyla sona erdi.

Samsunspor-Panathinaikos karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Spor
Beşiktaş'ta ayrılık! 1 milyon 750 bin euro fesih tazminatı ödenecek

Takımdan gönderildi! 1 milyon 750 bin euro fesih tazminatı ödenecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor, ağrı şikayetiyle gelen kadını hamile olduğuna ikna edemedi

Doktor, hamile olduğuna ikna edemedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.