Samsunspor Panathinaikos Maçına Hazır
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayarak antrenman yaptı. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki takım, pas çalışma ve şut çalışması gerçekleştirdi.
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında sahasında oynayacağı Panathinaikos maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlı takım, Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmana pas çalışmasıyla başladı. Samsunspor'un idmanı şut çalışmasıyla sona erdi.
Samsunspor-Panathinaikos karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: AA / Veysel Altun - Spor