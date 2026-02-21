Samsunspor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak
Samsunspor, Süper Lig'in 23. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak. Maç, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Yeni teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde galibiyet hedefleyen Samsun ekibinde bazı oyuncular sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Kırmızı-beyazlı takım, ligde 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda 30 puan topladı.
Hesap.com Antalyaspor'a geçen hafta 3-1 yenilen Samsun ekibi, yeni teknik direktörü Thorsten Fink yönetiminde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü yenerek çıkışa geçmek istiyor.
Samsunspor'da tedavilerine devam edilen Emre Kılınç, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin, Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan karşılaşmayı, Karadeniz temsilcisi 3-2 kazanmıştı.