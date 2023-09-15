Samsunspor, Mickael Tırpan'ı renklerine bağladı

Yılport Samsunspor, Kasımpaşa'dan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Mickael Tırpan'ı kadrosuna kattı. Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, Tırpan ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor son olarak Kasımpaşa forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Mickael Tırpan'ı kadrosuna kattı.

1 YILLIK İMZAYI ATTI

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz en son Kasımpaşa SK takımında oynayan Mickaël Sylvain Tırpan ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sporcumuza ve camiamıza hayırlı olması dileklerimizle." ifadelerini kullandı.

KASIMPAŞA'DA FORMA GİYDİ

Son olarak İstanbul ekibi Kasımpaşa'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, söz konusu maçlarda 57 resmi mücadelede 3 gol atarken 1 de asist yaptı.