Haberler

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde ilk 8 için Almanya'ya uçtu

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde ilk 8 için Almanya'ya uçtu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin son haftasında yarın deplasmanda Alman ekibi Mainz ile karşılaşmak üzere Almanya'ya gitti. İki takım, 5 maçta 10'ar puanla, son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin son haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Mainz maçı için Almanya'ya gitti.

Türkiye'yi, Avrupa'da temsil eden ekiplerden olan Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin son haftasında yarın TSİ 23.00'te Alman ekibi Mainz'a konuk olacak. Mücadele öncesinde iki takımın da 5 maçta 10'ar puanı bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar, ilk 8'de yer alıp, play-off oynamadan son 16 turunda boy göstermek istiyor.

Karadeniz temsilcisi, bu karşılaşma için Samsun-Çarşamba Havalimanı'ndan özel uçakla Almanya'ya gitti. Akşam saatlerinde maçın oynanacağı MEWA Arena'da Teknik Direktör Thomas Reis ve futbolculardan Rick van Drongelen, basın toplantısı düzenleyecek. Samsunspor, basın toplantısının ardından son taktik antrenmanını yine bu statta gerçekleştirecek.

Mainz ile Samsunspor arasında oynanacak mücadeleyi Finlandiya Futbol Federasyonu'ndan Mohammad Al-Emara yönetecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boşanma davasında algıları yıkan 'nafaka' kararı

Boşanma davasında algıları yıkan karar
'İlaçtır' dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu

"İlaçtır" dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu
Türkiye'yi alarma geçiren serseri İHA! Vur emri Eskişehir'den verilmiş

Ankara'yı alarma geçiren serseri İHA! Vur emriyle füzeler ateşlendi
Börek tezgahında fareler cirit attı

Börek tepsilerinin arasında fareler cirit attı
Boşanma davasında algıları yıkan 'nafaka' kararı

Boşanma davasında algıları yıkan karar
Fenerbahçe'nin yıldızı rakibini tehdit etmiş: Sonraki maçta seni öldüreceğim

Fenerbahçe'nin yıldızı rakibini tehdit etmiş: Seni öldüreceğim
Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
Messi, Hindu tanrısı Hanuman'ı ziyaret etti

Onu daha önce böyle görmediniz!
Akaryakıta gece yarısı bir büyük indirim daha geldi

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Sessiz sedasız dev bir indirim geldi
3 harfli markette bozuk tavuk skandalı

Skandal görüntüler 3 harfli markette kaydedildi
Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması

Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması
Güllü'nün oğlu, 'Ablan anneni öldürebilir mi?' sorusuna böyle yanıt verdi: Bir kişi için yapabilir

Tuğberk'ten "Ablan anneni öldürebilir mi?" sorusuna korkunç yanıt
Sinan Burhan, 'Otel sahibi Turizm Bakanı olamaz' diyen CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı

Ünlü gazeteci, canlı yayında CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı
title