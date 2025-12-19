Samsunspor, Mainz 05'e 2-0 Mağlup Oldu

(ANKARA) - Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 6'ncı haftasında, konuk olduğu Mainz 05'e 2-0 mağlup oldu.

UEFA Konferans Ligi'nin 6'ncı haftasında, Samsunspor deplasmanda Alman temsilcisi Mainz 05 ile karşılaştı. MEWA Arena Stadı'nda saat 23.00'te oynanan müsabakayı Finlandiyalı hakem Mohammad Al-Emara yönetti.

Mainz 05, 44. dakikada Silvan Widmer'in attığı golle Samsunspor karşısında 1-0 öne geçti. 48. dakikada ise penaltı kazanan Mainz 05'in golünü Nadiem Amiri attı ve skoru 2-0 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı, Samsunspor deplasmanda Mainz 05'e 2-0 yenildi. Bu sonuçla Samsunspor, 10 puanla 12. sırada kaldı. Samsunspoır son 16 turuna katılmak için play-off turu oynayacak.