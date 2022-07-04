Samsunspor'lu Ali Ülgen: En büyük hedefim Samsunspor'da şampiyonluk yaşamak

SPOR Toto 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor futbolcusu Ali Ülgen, "En büyük hedefim inşallah Samsunspor'da şampiyonluk yaşamak. Taraftarımızı bizim için çok önemli bir destek. Bu sene şampiyon olursak onlarla birlikte olacağız" dedi.

Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor. Erciyes kampının iyi geçtiğini ifade eden Yılport Samsunsporlu futbolcu Ali Ülgen, "Kampımız güzel geçiyor. İlk olarak Samsun'da toplandık. 4-5 gün Samsun'da hazırlığımız oldu ve sonrasında Kayseri'ye geldik. Burada her şey güzel ve yoğun geçiyor. Transferlerle uyumumuz güzel oldu. Birbirimize çok çabuk alıştık. Hepsiyle aramız çok iyi. Burada aile ortamı oluşturduğumuzu düşünüyorum. Daha da uyuşacağımızı düşünüyorum" dedi.