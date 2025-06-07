Samsunspor, Logi Tomasson ile Anlaştı

Samsunspor, Logi Tomasson ile Anlaştı
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Trendyol Süper Lig ekibi Reeder Samsunspor, FIFA'nın transfer yasağının kalkmasının ardından İzlandalı futbolcu Logi Tomasson ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Stromsgodset'teki başarılı performansıyla dikkat çekiyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor, FIFA tarafından verilen iki dönem transfer yasağının kalkmasının ardından ilk resmi transferini duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İzlandalı futbolcu Logi Tomasson ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Tomasson'un Stromsgodset formasıyla çok iyi performans gösterdiği vurgulanan açıklamada, 24 yaşındaki oyuncunun sol kanattaki enerjisi, mücadeleci yapısı ve İzlanda Milli Takımı tecrübesiyle artık Samsunspor için mücadele edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
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