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Samsunspor'dan 3 transfer sinyali

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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Göztepe beraberliğinin ardından santrafor, orta saha ve stoper transferi yapacaklarını açıkladı. İlk 5 hedefini vurgulayan Yıldırım, eksik bölgelere takviye şart olduğunu belirtti.

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, santrafor, orta saha ve bir de stoper transferi düşündüklerini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Göztepe ile 3-3 berabere kalan Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, karşılaşmanın berabere bitmesine üzüldüğünü söyledi.

Göztepe ile haftanın en çekişmeli ve zevkli maçını oynadıklarını dile getiren Yıldırım, "Biz beklenmedik bir anda, 1-0 mağlup durmaya düştük ama toparladık. Penaltı kazandık ve 1-1 yaptık 2-1 öne geçtik. İlk yarı bizim için mükemmeldi. Ama ikinci yarıda tekrar gol yedik. İnanılmaz kötü bir hata. Sonra penaltı kaçırıyorsunuz. Sonra gol yiyorsunuz. Sonra top, bizi sevmedi bugün birazcık, iki topumuz direkten döndü. Ama Celil muhteşem bir gol attı. Sonuçta mutluyum yani yenilmediğimiz için. Niye mutluyum diyorum? Çünkü yedi eksikle bu hafta maça çıktık." dedi.

Yıldırım, sakat oyuncuların iyileşmesi ile birlikte Süper Lig'de iyi oynayan bir takım haline gelmek istediklerini belirterek, "Hedefimiz şöyledir. İlk 5'e oynamak. İlk 5'i olmazsa da 6 veya 7'inci olmak da bence kötü değil. Transfer çalışmalarına devam edeceğiz. Hocamız Marius ve Fatih Kaya benim için yeterli diyor. Ben yetersiz görüyorum. Çünkü Türk futbolu sert oynuyor. Kart cezaları, sakatlıklar oluşabiliyor. Ben emniyetli olmak istiyorum. Bir tane santrafor kesin almak istiyorum. Bir tane orta saha oyuncusu istiyorum. Carlo Holse'nin yerini dolduracak oyuncu istiyorum. Pazarlıklarımız sürüyor. Bu iki bölgeye oyuncu kesin almak istiyoruz. Bir de stoper düşünüyoruz. Yani iki veya üç tane transfer yapmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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