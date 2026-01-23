Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Bilen, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bilen; lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor", "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğrafını seçen Bilen, "Haber" kategorisinde tercihini Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" karesinden yana kullandı.

Bilen, "Spor" kategorisinde Serhat Çağdaş'ın "Ayakla müdahale", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karesine oy verdi.

"Yılın Kareleri" oylamasına ilk defa katıldığını belirten Bilen, "Anadolu Ajansını tebrik ediyorum. Günlük uğraşlarımız sırasında gözden kaçırdığımız birçok şeyi fotoğraflarda görme şansı bulduk. Bu fotoğraflar üzerinden de bir yılımızı özetleme imkanı bulduk. Farkındalık oluşturacak ve mesaj verecek, sözlerin ifade edemediği birçok şeyi fotoğraflarla sunmak mümkün. Bunu da Anadolu Ajansı çok yerinde bir uygulamayla hayata geçirmiş. Bu oylamada yer almaktan dolayı mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.