Samsunspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Samsunspor, 5 günlük iznin ardından Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çalışma ile başladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Ardından pas ve top kontrolüne yönelik organizasyonlar ile rondo çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. - SAMSUN

