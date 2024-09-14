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Samsunspor, Konyaspor'a evinde 1-0 mağlup oldu

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor, Konyaspor'u konuk etti. İlk yarıda Konyaspor'un Pedrinho'nun golüyle 1-0 öne geçtiği maçta, Samsunspor olumlu bir performans sergileyemedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor, Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Umut Nayir'in pasına iyi hareketlenen Ndao'nun şutunu kaleci Okan iki hamlede kontrol etti.

27. dakikada Zeki'nin kullandığı kornere iyi yükselen Dimata'nın kafa şutunu kaleci Slowik son anda kornere çeldi.

30. dakikada Jevtovic'in şutunu kaleci Okan kurtartıktan sonra ceza sahasında oluşan karambolde topa son dokunan Pedrinho, fileleri sarstı. 0-1

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Serkan Çimen, Mehmet Akıncık

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Marc Bola, Ait Bennasser, Emre Kılınç, Oliver Ntcham, Carlo Holse, Arbnor Muja, Landry Dimata

Yedekler: Halil, Celil, Soner Aydoğdu, Marius, Tait, Schindler Laura, Soner Gönül, Haluk Mustafa, Bedirhan

Teknik Direktör: Thomas Reis

Konyaspor: Jakub Slowik, Nikola Boranijasevic, Adil Demirbağ, Riechedly Bazoer, Guilherme Sitya, Marko Jevtovic, Ufuk Akyol, Alassane Ndao, Pedrinho Dos Santos, Danijel Aleksic, Umut Nayir

Yedekler: Deniz, Uğurcan, Damjanovic, Adem Eren, Yusuf Erdoğan, Oğulcan, Melih, Kramer, Prip, Keyta

Teknik Sorumlu: Ali Çamdalı

Gol: Pedrinho (dk. 30) (Konyaspor) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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