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Samsunspor, Konyaspor'a 1-0 Yenildi

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor, sahasında Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Konyaspor'un golü Pedrinho'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Muja'nın şutu az farkla auta çıktı.

57. dakikada çalımlarla ceza sahasına kadar gelen Ntcham'ın şutu az farkla direğin üstünden auta çıktı.

60. dakikada Ufuk'un pasında sağ çaprazda topla buluşan Ndao'nun şutu direkten oyun alanına döndü.

74. dakikada Zeki'nin kullandığı kornere iyi yükselen Laura2nın kafa şutunu kaleci Slowik 90'dan parmaklarının ucuyla çıkardı.

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Serkan Çimen, Mehmet Akıncık

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Marc Bola, Ait Bennasser, Emre Kılınç (Laura dk. 63), Oliver Ntcham (Tait dk. 86), Carlo Holse (Soner Aydoğdu dk. 76), Arbnor Muja (Schindler dk.63), Landry Dimata (Marius dk. 63)

Yedekler: Halil, Celil, Tait, Soner Gönül, Haluk Mustafa, Bedirhan

Teknik Direktör: Thomas Reis

Konyaspor: Jakub Slowik, Nikola Boranijasevic, Adil Demirbağ, Riechedly Bazoer, Guilherme Sitya, Marko Jevtovic (Uğurcan dk. 87), Ufuk Akyol, Alassane Ndao (Damjanovic dk. 87), Pedrinho Dos Santos (Oğulcan dk. 79), Danijel Aleksic (Keyta dk. 72), Umut Nayir (Kramer dk. 72)

Yedekler: Deniz, Adem, Yusuf Erdoğan, Melih, Prip

Teknik Sorumlu: Ali Çamdalı

Goller: Pedrinho (dk. 30) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Nikola Boranijasevic, Oğulcan Ülgün (Konyaspor) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Samsunspor Konyaspor 3-sayfa samsun Futbol Spor

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