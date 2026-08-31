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Samsunspor, Kocaelispor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Samsunspor, Kocaelispor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Süper Lig ekibi Samsunspor, Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olduğu maçın ardından 6 Eylül'de deplasmanda oynayacağı Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenmanda ısınma, koordinasyon ve dar alan maçı yapılırken, Fenerbahçe maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Takım, 1 Eylül'de izin yapacak ve çalışmalara 2 Eylül'de devam edecek.

SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, 6 Eylül Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı.

Samsunspor, dün Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Kırmızı-beyazlı ekip, mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe maçının ardından ara vermeden Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan kırmızı-beyazlı ekip, bu sabah Nuri Asan Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Futbolcular daha sonra dar alanda maç yaptı. Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyen oyuncular ise idmanı fitness salonunda rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Antrenmanın ardından 1 Eylül Salı gününü izinli geçirecek olan Samsunspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarına 2 Eylül Çarşamba günü sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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