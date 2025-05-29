Samsunspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Samsunspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Bellona Kayserispor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Antrenman, ısınma hareketleri ve taktik çalışmalarıyla gerçekleştirildi.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında 1 Haziran Pazar günü sahasında Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, dar alan oyunu ve taktik çalışmasıyla günü tamamladı.

Samsunspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
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