Samsunspor - Kasımpaşa Maçının İlk Yarısı Golsüz Beraberlik ile Tamamlandı
Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Samsunspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. İlk yarı boyunca iki takım da öne geçme fırsatlarını değerlendiremedi ve skor 0-0 berabere tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Samsunspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
21. dakikada Hajradinovic'in ara pasında ceza sahası içinde kaleci Okan'la karşı karşıya kalan Fall'un şutunu kaleci son anda uzaklaştırdı.
25. dakikada ceza sahasında seri çalımlarla rakiplerini ekarte eden Dimata'nın şutu kaleci Gianniotis'te kaldı.
37. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası sol çaprazdan uzak köşeye gönderdiği aşırtma vuruşu kaleci Gianniotis parmaklarının ucuyla kurtardı.
45. dakikada Yunus'un hatalı geri pasında araya girerek kaleci Okan'ı çalımlayan da Costa, opu ayağından açınca meşin yuvarlağı filelere yollayamadı.
Hakemler: Zorbay Küçük, Gökhan Barcın, Suat Güz
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Rick van Drongelen, Marc Bola, Soner Aydoğdu, Ait Bennasser, Carlo Holse, Emre Kılınç, Nany Dimata, Olivier Ntcham
Yedekler: Halil Yeral, Taha Tosun, Nanu, Soner Gönül, Ali Tarkan, Bedirhan Çetin, Tait, Schindler, Muhammet Özbaskıcı, Muja
Teknik Direktör: Thomas Reis
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Kamil Piatkowski, Nicholas Opoku, Yasin Özcan, Claudio Winck, Gökhan Gül, Haris Hajradinovic, Kevin Rodrigues, Mamadou Fall, Ben Ouanes, Nuno da Costa
Yedekler: Sinan Bolat, Sadık Çiftpınar, Adnan Aktaş, Taylan Aydın, Cafu, Can Keleş, Espinoza, Yusuf İnci, Aytaç Kara, Brekalo
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Sarı kartlar: da Costa, Piatkowski (Kasımpaşa) - SAMSUN