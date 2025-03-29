Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama

Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama
CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi

CHP lideri Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek

Direksiyon başında bunu yapan yandı
Nefesler tutuldu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Nefesler tutuldu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Samsunspor - Kasımpaşa Maçının İlk Yarısı Golsüz Beraberlik ile Tamamlandı

Samsunspor - Kasımpaşa Maçının İlk Yarısı Golsüz Beraberlik ile Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Samsunspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. İlk yarı boyunca iki takım da öne geçme fırsatlarını değerlendiremedi ve skor 0-0 berabere tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Samsunspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

21. dakikada Hajradinovic'in ara pasında ceza sahası içinde kaleci Okan'la karşı karşıya kalan Fall'un şutunu kaleci son anda uzaklaştırdı.

25. dakikada ceza sahasında seri çalımlarla rakiplerini ekarte eden Dimata'nın şutu kaleci Gianniotis'te kaldı.

37. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası sol çaprazdan uzak köşeye gönderdiği aşırtma vuruşu kaleci Gianniotis parmaklarının ucuyla kurtardı.

45. dakikada Yunus'un hatalı geri pasında araya girerek kaleci Okan'ı çalımlayan da Costa, opu ayağından açınca meşin yuvarlağı filelere yollayamadı.

Hakemler: Zorbay Küçük, Gökhan Barcın, Suat Güz

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Rick van Drongelen, Marc Bola, Soner Aydoğdu, Ait Bennasser, Carlo Holse, Emre Kılınç, Nany Dimata, Olivier Ntcham

Yedekler: Halil Yeral, Taha Tosun, Nanu, Soner Gönül, Ali Tarkan, Bedirhan Çetin, Tait, Schindler, Muhammet Özbaskıcı, Muja

Teknik Direktör: Thomas Reis

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Kamil Piatkowski, Nicholas Opoku, Yasin Özcan, Claudio Winck, Gökhan Gül, Haris Hajradinovic, Kevin Rodrigues, Mamadou Fall, Ben Ouanes, Nuno da Costa

Yedekler: Sinan Bolat, Sadık Çiftpınar, Adnan Aktaş, Taylan Aydın, Cafu, Can Keleş, Espinoza, Yusuf İnci, Aytaç Kara, Brekalo

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Sarı kartlar: da Costa, Piatkowski (Kasımpaşa) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.