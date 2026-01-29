Samsunspor, Kasımpaşa maçı için İstanbul'a gitti
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda ısınma, pas çalışmaları ve çift kale maçı yapıldı.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak, İstanbul'a gitti.
Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, ısınma ve düz koşu çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın devamında futbolcular pas organizasyonları üzerinde çalışırken, hazırlıklar dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Samsunspor kafilesi, Kasımpaşa maçı için uçakla İstanbul'a hareket etti. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor