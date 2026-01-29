Haberler

Samsunspor, Kasımpaşa maçına hazır

Samsunspor, Kasımpaşa maçına hazır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde tamamlayarak İstanbul'a hareket etti. Sakat futbolcuların yer almadığı antrenmanda takım, taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

İdmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi.

Karadeniz temsilcisinde sakatlıkları bulunan Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin antrenmanda yer almazken, Afonso Sousa takımdan ayrı çalıştı.

Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, hava yoluyla maçın oynanacağı İstanbul'a giderek maç saatini beklemeye başlayacak. ??????????????

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak

Günler sonra resmen başlıyor! Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
ABD bayrağını göndere çekmeye çalışıyordu, halk hemen gerekeni yaptı

ABD bayrağını göndere çekmeye çalışıyordu, halk hemen gerekeni yaptı
'Öğretmeni küçük yaştaki öğrencisini dudağından öptü' iddiası bambaşka çıktı

"Öğretmeni öğrencisini dudağından öptü" iddiası bambaşka çıktı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak

Günler sonra resmen başlıyor! Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Mersin'de lüks galeri gibi taksi durağı

Lüks galeri gibi taksi durağı! İli duyan şaşırıyor
İşte Bülent Ersoy'un 'Harcayacak yer arıyorum' dediği devasa serveti

İşte "Harcayacak yer arıyorum" dediği devasa serveti