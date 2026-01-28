Haberler

Samsunspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman sırasında sakat futbolcular takımdan ayrı çalışmalar yapıyor.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 30 Ocak Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Antrenmanın basına açık ilk 15 dakikalık bölümünde futbolcular, ısınma koşusu ve kültür fizik hareketleri yaptı.

Daha sonra basına kapalı devam eden idmanda futbolcuların taktik çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.

Sakatlıkları süren Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin'in katılmadığı idmanda Afonso Sousa ise takımdan ayrı bireysel çalışma yaptı.

Samsun ekibi, yarın yapacağı antenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

