Samsunspor Kaptanı Zeki Yavru: 'Zor Bir Sezon Olacak'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un takım kaptanı Zeki Yavru, yükselen ivmelerini sürdürmek istediklerini söyledi.

Zeki Yavru, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni sezonun başarılara ulaşabilecekleri bir sezon olmasını diledi.

Tempolu şekilde antrenmanlarını sürdürdüklerini belirten Zeki, "Burada çok güzel aile ortamı var. Zaten bu başarıların en büyük sırrı bu diyebilirim. Yeni gelen arkadaşlarımıza da bunu dile getiriyoruz, onlar da görüyor, onlar da ortamın farkında. Bizim de onlardan istediğimiz bu ortama hepsinin en hızlı şekilde ayak uydurması. Saha içinde de inşallah bize performanslarıyla çok büyük katkılar verirler." dedi.

Yeni sezonun zor geçeceğini tahmin ettiğini vurgulayan Zeki, şöyle devam etti:

"50'nin üzerinde oynanacak maç sayısı, kolay değil. Tabii ki başkanımız, Fuat hoca, hepsi bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Gelmiş, gelecek olan oyuncular var. Geniş kadroya ihtiyacımız olacak. Samsunspor için herkes elinden geleni yapacaktır. Geçmişte birçok olumsuz örneğini Süper Lig'de gördük. Avrupa kupası oynayan Anadolu kulüpleri, ligde dönem dönem sıkıntılar çekti, küme düşmeme mücadelesi verdi. Düşenler, kalanlar oldu. Biz de bunu kendi aramızda konuştuk. Bizim bu duruma düşmememiz gerekiyor. Çünkü Samsunspor'un yükselen bir ivmesi var. İnşallah bunu sürdürmek istiyoruz ama zor bir sezon. Bu sezon da herkesin desteğine ihtiyacımız var. Hep birlikte şehir ve camia olarak birlik olup bunun da üstesinden gelebiliriz."

Ligde kolay veya zor fikstür olduğunu düşünmediğine işaret eden Zeki Yavru, hiçbir maçın oynanmadan kazanılmadığını, her maçın kendi içinde zorlukları bulunduğunu kaydetti.

Taraftarların ilgisinden memnun olduğunu dile getiren Zeki, sevildiğini bildiğini, sevildiği yerde bulunmanın mutluluk ve gurur verdiğini ifade etti.

Öte yandan Samsun ekibi, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde antrenman yapan futbolcular, ısınma hareketleriyle başladıkları idmanı taktiksel çalışmayla sonlandırdı.