Samsunspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Maçında İlk Yarı

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e kendi kalesine atılan gol ile 1-0 mağlup oldu. İlk yarıda misafir takımın üstünlüğü dikkat çekti.

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Çağdaş Altan, Furkan Ürün, Osman Gökhan Bilir

Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Yunus Emre Çift, Ntcham, Holse, Musaba, Coulibaly, Ndiaye

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük : Grbic, Atakan Rıdvan Çankaya, Anıl Yiğit Çınar, Esgaio, Balkovec, Doh, Johnson, Berkay Özcan, Gray, Serginho, Tiago Çukur

Gol: Dk. 32 Satka (kendi kalesine) (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük )

Sarı kart: Dk. 17 Tiago Çukur (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük )

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Samsunspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük arasındaki müsabakanın ilk yarısını misafir takım 1-0 önde bitirdi.

32. dakikada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Atakan'nın kullandığı kornerde ceza alanı içinde Satka'nın kafasına çarpan top ağlara gitti: 1-0

36. dakikada Holse'nin pasına hareketlenen Coulibaly, ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan sert vurdu ancak top direğin dibinden auta gitti.

38. dakikada Musaba'nın pasında topla buluşan Holse'nin ceza sahası çizgisi üzerinden plase vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

40. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Gray'ın şutunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı yatarak bloke etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
