Haberler

Fenerbahçe-Samsunspor 67. randevu: Farklı istatistikler ve hedef galibiyet

Fenerbahçe-Samsunspor 67. randevu: Farklı istatistikler ve hedef galibiyet
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig 3. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'a konuk olacak. Ligde 67. kez karşılaşacak iki ekipten Fenerbahçe'nin 36 galibiyeti bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Lyon zaferinin ardından Samsun'da da kazanmayı hedefliyor. Maçı hakem Yasin Kol yönetecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Samsunspor ile ligde 67. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 21.30'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Samsunspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler ligde oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alırken, kırmızı-beyazlılar 1 galibiyet, 1 beraberlikle 4 puan topladı. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u eleyerek adını Devler Ligi'ne yazdıran Fenerbahçe, Samsun'da da kazanarak yükselen grafiğini sürdürmek istiyor.

Ligde 67. randevu

Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 66 kez rakip oldu. 4 Ocak 1970 tarihinde oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette Kanarya'nın galibiyet sayısında 36'ya 12 üstünlüğü bulunuyor. 18 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 112 golüne, kırmızı-beyazlılar 62 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe son 8 maçta kaybetmedi

Karadeniz ekibinin 11 yıl sonra yeniden Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 2023-2024 sezonundan itibaren, Fenerbahçe ile Samsunspor arasında yapılan 6 lig maçının 4'ü berabere tamamlandı. 2 maçta ise gülen taraf sarı-lacivertliler oldu. Fenerbahçe, rakibine karşı tüm kulvarlarda oynadığı son 8 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

İki ekip geçtiğimiz sezon 3 kez karşı karşıya geldi. Samsun'da oynanan lig maçı golsüz sona ererken, Kadıköy'deki mücadele 3-2'lik skorla Fenerbahçe'nin lehine sonuçlandı. Turkcell Süper Kupa yarı finalinde de sarı-lacivertliler galibiyet elde etti.

Farklı skorlar tarihe geçti

Fenerbahçe ile Samsunspor'un ligde birbirlerine karşı elde ettiği farklı skorlar bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 1993-1994 sezonunda İstanbul'da oynanan ve 8-1 kazandığı müsabaka lig tarihinin en farklı skorlu galibiyetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Kanarya'nın rakibi karşısında 6-2 ve 5-0'lık galibiyetler de yer alıyor. Karadeniz ekibi ise 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında Fenerbahçe'yi 4-0'lık skorlarla mağlup etti.

Yasin Kol düdük çalacak

Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Anıl Usta ile Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın dördüncü hakemi Yücel Büyük olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasının seyrini değiştirecek bulgu

Gülistan Doku soruşturmasının seyrini değiştirecek bulgu
Milyonları ilgilendiriyordu! Emeklilikte yeni dönem çıkmaza girdi

Milyonları ilgilendiriyordu! Emeklilikte yeni dönem çıkmaza girdi
Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi

POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi: Paramı versin
Gram altının fiyatını görenler gözlerine inanamıyor

Gram altının fiyatını görenler gözlerine inanamıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzon Raylı Sistem Hattı'nın temeli 1 Eylül'de atılıyor

Bir büyükşehire daha metro geliyor! 16 istasyon bulunacak
Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü

Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Dolly Parton'ın ardından gözler vasiyetinde! Ortada 450 milyon dolar var

Bıraktığı miras dudak uçuklatıyor, gözler vasiyetinde
Fidan hocanın Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı

Vay Fidan hoca vay! Aylık kazancı öyle böyle değil
Özgür Özel vatandaşı azarladı: Lanet olsun

Özgür Özel'den vatandaşa beklenmedik azar! Sinirden küplere bindi
Dünyanın en genç tahta çıkan hükümdarı Kral Oyo, 34 yaşında hayatını kaybetti

3 yaşında tahta çıkmıştı! Dünyanın en genç hükümdarı hayatını kaybetti
İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu

İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu