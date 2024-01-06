Samsunspor ile Fatih Karagümrük Arasındaki Maçta İlk Yarıda Gol Sesleri Çıkmadı
Samsunspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan maçın ilk yarısında her iki takım da gol bulamadı. İlk yarıda yaşanan önemli pozisyonlar haberin detayında yer alıyor.
0 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada Güven'in pasında ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Rohden'in şutunu kaleci Okan Kocuk kurtardı.
23. dakikada sağ kanattan çalımlarla gelen Can Keleş'in şutunu kaleci Okan Kocuk parmaklarının ucuyla kurtardı.
26. dakikada Haluk'un sağ kanattan ortasına altıpas üzerinde topu önünde bulan Emre Kılınç'ın şutu yandan auta çıktı.
Hakemler: Emre Kargın, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
Samsunspor : Okan Kocuk, Haluk Tan, Alim Öztürk, Lubo Satka, Soner Gönül, Taylan Antalyalı, Ait Bennasser, Emre Kılınç, Carlo Holse, Landry Dimata, Marius Mouandilmadji
Yedekler: Szumski, Drongelen, Fofana, Soner Aydoğdu, Tait, Bola, Muhammed, Enes, Osman, Ercan
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Fatih Karagümrük : Emre Bilgin, Davide Biraschi, Federico Cecherini, Ibrahim Dresevic, Levent Mercan, Flavio Paoletti, Marcus Rohden, Can Keleş, Valentin Eysseric, Güven Yalçın, Kevin Lasagna
Yedekler: Furkan, Kerem, Veseli, Emir, Sangare, Salih, Samed, Adnan, Serdar
Teknik Direktör: Shota Arveladze
Sarı kartlar: Marius, Taylan (Samsunspor), Eysseric (Fatih Karagümrük) - SAMSUN