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Samsunspor, Hatayspor'u İlk Yarıda 2-0 Geçti

Samsunspor, Hatayspor'u İlk Yarıda 2-0 Geçti
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Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında Samsunspor, Hatayspor'u konuk etti. İlk yarıda goller Mouandilmadji ve Zeki Yavru'dan geldi ve ev sahibi takım 2-0 önde kapattı.

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında Samsunspor, Hatayspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Emre Kılınç'ın pasında defansın arkasına sarkan Mouandilmadji'nin aşırtma vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0

7. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşun başına geçen Zeki Yavru'nun şutunda top ağlara gitti. 2-0

35. dakikada Bola'nın soldan ortasında ceza sahası içinde Emre Kılınç'ın şutunda top üstten auta çıktı.

38. dakikada çalımlarla ceza sahasına kadar gelen Dimata'nın sol çaprazdan vuruşunda kaleci Bekaj topu iki hamlede kontrol etti.

42. dakikada Hatayspor atağında kaleyi cepheden gören bir noktadan Görkem'in şutunda top direğin solundan az farkla auta çıktı.

Hakemler: Alper Ulusoy, Cem Özbay, Gökhan Barcın

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Lubo Satka, Marc Bola, Ait Benasser, Celil Yüksel, Nany Dimaa, Carlo Holse, Emre Kılınç, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Halil Yeral, Elano, Muja, Soner Aydoğdu, Ntcham, Tait, Schindler, Muhammet Ali, Soner Gönül, Yunus Emre

Teknik Direktör: Thomas Reis

Hatayspor: Visar Bekaj, Burak Yılmaz, Guy Kilama, Francisco Calvo, Cemali Sertel, Abdülkadir Parmak, Chandrel Masssanga, Görkem Sağlam, Bilal Boutobba, Joelson Fernandes, Vincent Aboubakar

Yedekler: Demir, Cengiz, Oğuzhan, Selimcan, Baran, Ali Yıldız, Bamgboye, Strandberg, Rui Pedro

Teknik Direktör: Murat Şahin

Gol: Mouandilmadji (dk. 3), Zeki (dk. 7) (Samsunspor)

Sarı kart: Fernandes (Hatayspor) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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