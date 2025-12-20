Haberler

Samsunspor, 7 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor

Trendyol Süper Lig'de son 7 maçında galibiyet alamayan Samsunspor, Göztepe ile karşılaşacak. İlk devrenin son maçında galip gelerek kötü gidişi durdurmayı hedefliyor.

Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı son 7 maçta galibiyet alamayan Samsunspor, ligin ilk devrenin son haftasında Göztepe karşısında 3 puan hedefliyor.

Son galibiyetini 9 Kasım'da Eyüpspor karşısında alan Samsunspor, bu maçın ardından ligde Beşiktaş, Alanyaspor, Galatasaray ve Başakşehir FK, Avrupa'da ise Breidablik, AEK Atina ve Mainz 05 karşılaşmalarında galip gelemedi. 7 maçtır 3 puan hasreti çeken kırmızı-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın saat 20.00'de Göztepe ile Gürsel Aksel Stadyumu'nda mücadele edecek. Ligin ilk yarısının son maçında galip gelmek isteyen Karadeniz temsilcisi hem kötü gidişi durdurmak hem de ikinci devreye moralli girmek için çıkış maçı olarak görüyor.

Samsunspor'da 7 eksik

Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Bedirhan Çetin, Olivier Ntcham, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly, Afrika Kupası'na giden Cherif Ndiaye, bahis soruşturması nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel ve kırmızı kart cezası bulunan Joe Mendes görev alamayacak. Kırmızı-beyazlıların Göztepe karşılaşmasına 4-1-4-1 dizilişiyle Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Eyüp Aydın, Antoine Makoumbou, Carlo Holse, Anthony Musaba, Emre Kılınç ve Marius Mouandilmadji 11'i ile çıkması bekleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
