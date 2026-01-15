Haberler

Samsunspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı için antrenmanlarına Nuri Asan Tesisleri'nde devam ediyor. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü ve çift kale maç ile tamamlandı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan idmanı futbolcular, çift kale maç ile tamamladı.

Kırmızı-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
Haberler.com
500

