Samsunspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı için antrenmanlarına Nuri Asan Tesisleri'nde devam ediyor. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü ve çift kale maç ile tamamlandı.
Kırmızı-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın sürdürecek.