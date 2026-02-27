Haberler

Samsunspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Samsunspor, Trendyol Süper Ligi'nin 24. haftasında oynayacağı Gaziantep FK müsabakası için hazırlıklara başladı. Teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki idmanda futbolcular rondo ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı. Tedavi gören oyuncular antrenmanda yer almadı.

Samsunspor, Trendyol Süper Ligi'n 24. haftasında 1 Mart Pazar günü sahasında oynayacağı Gaziantep FK müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki idmanda futbolcular, rondo ve 5'e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadı. UEFA Konferans Lig son 16 play-off turu rövanşında Shkendija ile dün akşamki müsabakada forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Tedavilerine devam edilen Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Emre Kılınç antrenmanda yer almadı.

Karadeniz ekibi, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Kaynak: AA / İlyas Gün
