Samsunspor, Gaziantep FK ile Deplasmanda Karşılaşacak

Güncelleme:
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Maç, Gaziantep Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak. Samsunspor'un 11, Gaziantep FK'nın ise 10 puanı bulunuyor.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki Karadeniz ekibi, oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 11 puan topladı.

Ligde çıktığı 6 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin ise 10 puanı bulunuyor.

Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Afonso Sousa ve Bedirhan Çetin, Gaziantep FK karşısında görev yapamayacak.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
