Samsunspor-Galatasaray maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği lider Galatasaray'ı 4-1 yenen Samsunspor'da kulüp basın sözcüsü Suat Çakır, "Çok güzel bir maç oldu. Galatasaray çok iyi bir takım, çok kaliteli oyuncuları var. Ama biz de adil bir hakem olduğunda neler olduğunu gösterdik ve iyi oynadık." dedi.

Çakır, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, Galatasaray karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını, galibiyeti kulüp başkanına armağan ettiklerini söyledi.

Çakır, "Galibiyeti bu maça gelemeyen, bana göre, bize göre haksız ceza verilen Sayın Başkanımıza hediye ediyoruz. İnşallah bu güzel günler daha da devam edecek." ifadelerini kullandı.

Takımın sezon boyunca yoğun bir fikstürde mücadele ettiğini aktaran Çakır, "Bu sene biliyorsunuz çok maç oynadık. Onun yorgunluklarından yedinci sırada kaldık. İnşallah seneye çok daha iyi işler yapacağız. Avrupa yolunda koşturmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hakem yönetimi ve penaltı beklentisi olan pozisyon içinde konuşan Çakır, şunları kaydetti:

"Hakemin bana göre tek hatası o maç içinde, o penaltı olabilir. Olmayabilir. Tam bilmiyorum ben pozisyon içinde arkadan kilitleme gibi gördüm. Ama maçın genelinde adil yönetmeye çalıştı benim gördüğüm kadarıyla. İki tarafa da fena değildi. Nispeten gördüğümüz diğer hakemlere göre çok daha iyiydi."

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
