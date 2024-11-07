Samsunspor, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Nuri Asan Tesisleri'nde yapılan çalışmalarda futbolcular, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde ısınma ve taktiksel çalışmalar yaptı. Sakat oyuncular Celil Yüksel ve Ercan Kara, antrenmanda yer almadı.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yaklaşık 1 saat 30 dakika çalıştı.
Antrenmana ısınma koşusu ile başlayan futbolcular, daha sonra gruplar halinde pas çalışması yaptı. İdmanın son bölümünde taktiksel çalışma gerçekleştirildi.
Sakatlıkları devam eden Celil Yüksel ve Ercan Kara antrenmanda yer almadı.
Samsun ekibi, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.