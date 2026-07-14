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Samsunspor, Cheick Tidiane Diabate ile sözleşme imzaladı

Samsunspor, Cheick Tidiane Diabate ile sözleşme imzaladı
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Samsunspor, 19 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu Cheick Tidiane Diabate ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Diabate, geçen sezon 14 gol ve 5 asistle gol kralı olup en iyi oyuncu seçildi.

SAMSUNSPOR, Fildişi Sahilli futbolcu Cheick Tidiane Diabate ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, daha önce Club Omnisports de Korhogo forması giyen ve bir süredir antrenmanlarda denediği 19 yaşındaki Cheick Tidiane Diabate'yi kadrosuna kattı. 2025-2026 sezonunda Fildişi Sahili Ligi'nde attığı 14 gol ve yaptığı 5 asistle gol kralı olan Diabate, sezonun en iyi oyuncusu ödülünü de kazandı. Hücumcu orta saha oyuncusu olarak görev yapan Fildişi Sahilli futbolcu, 2026-2027 sezonunda Samsunspor forması giyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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