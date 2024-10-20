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Samsunspor-Fenerbahçe Maçının İlk Yarısı 0-1 Tamamlandı

Samsunspor-Fenerbahçe Maçının İlk Yarısı 0-1 Tamamlandı
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Trendyol Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. İlk yarıda konuk takım Fenerbahçe, Dusan Tadic'in 24. dakikada attığı golle öne geçti. Maç öncesi ve sonrası önemli detaylar.

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında Samsunspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Tadic'in soldan pasında altpas noktası üzerinde Dzeko'nun şutunda Satka topu uzaklaştırdı.

24. dakikada Oosterwolde'nin kullandığı taçta defansa çarpan topu önünde bulan Tadic'in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

31. dakikada Bola'nın soldan pasında ceza sahasında topla buluşan Holse'nin şutunda kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

38. dakikada kontratakta Kostic'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mert Müldür'ün şutunu kaleci Okan güçlükle kurtardı.

Hakemler: Muhammet Ali Meteoğlu, Furkan Ürün, Serkan Olguncan

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Rick van Drongelen, Lubo Satka, Marc Bola, Ait Bennasser, Carlo Holse, Oliver Ntcham, Arbnor Muja (Schindler dk. 44), Emre Kılınç, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Halil, Celil, Muja, Soner Aydoğdu, Tait, Dimata, Laura, Soner Gönül, Haluk, Bedirhan

Teknik Direktör: Thomas Reis

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Sofyan Amrabat, Fred Santos, Dusan Tadic, Sebastian Syzmanski, Filip Kostic, Edin Dzeko

Yedekler: Ertuğrul, Samet, Çağlar, Mert Hakan, İrfan Can, En Nesyri, Levent, Cenk, Oğuz, Maximin

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: Tadic (dk. 24) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Satka, Ntcham (Samsunspor), Kostic, Fred (Fenerbahçe) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Dusan Tadic Fenerbahçe Samsunspor 3-sayfa samsun Futbol Spor

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