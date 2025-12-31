Haberler

Samsunspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı


Samsunspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanları, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde devam ediyor. Maç, 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Samsunspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanın, fitness salonunda uygulanan rejenerasyon çalışmalarıyla başladığı bildirildi.

Daha sonra sahaya geçen futbolcuların taktiksel varyasyonlar üzerinde çalıştığı, idmanın, rondo ve dar alanda oyun organizasyonlarının ardından yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Samsunspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını 2 Ocak Cuma günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Samsunspor ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa yarı final maçı, Yeni Adana Stadyumu'nda 6 Ocak Salı günü oynanacak.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Spor
