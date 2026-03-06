Haberler

Samsunspor, Fenerbahçe maçı için Antalya'da hazırlıklarına devam ediyor

Güncelleme:
SAMSUNSPOR, Türkiye Kupası'nda deplasmanda karşılaştığı Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesinin ardından, Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

Samsunspor, Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Kırmızı-beyazlı ekip, kupa maçının ardından Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına Antalya'da başladı. Alman teknik adam Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas çalışmaları, dar alanda oyun, rondo ve şut çalışmalarıyla devam eden idman sona erdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, Pazar günü saat 20.00'de oynanacak Fenerbahçe karşılaşması için Cumartesi günü İstanbul'a hareket edecek.

