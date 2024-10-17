Samsunspor Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

SAMSUNSPOR, Süper Lig'in 9'ncu haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maç için antrenmanlara devam ediyor.

Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor, 20 Ekim Pazar günü Süper Lig'in 9'ncu haftasında evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Nuri Asan Tesisleri'nde maça hazırlanan Kırmızı-Beyazlılar ısınma ve pas çalışmasının ardından taktik idmanı yaptı. Ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan Marius Mouandilmadji, Lubomir Satka, Angelo Gomes Nanu ise antrenmana katılmadı.