Samsunspor, Fatih Karagümrük maçı için İstanbul'a gitti

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in son maçı olan Fatih Karagümrük karşılaşması için İstanbul'a gitti.

Fatih Karagümrük ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın saat 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlılar, Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Markus Gisdol yönetiminde hazırlanan Samsunspor, kulüp personeli ile vedalaşarak İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı.

Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları süren stoperler Lubo Satka ve Alim Öztürk hariç eksik bulunmuyor.

Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve Hakan Karabalcık yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise İlker Yasin Avcı olacak.

Öte yandan Teknik Direktör Markus Gisdol da Fatih Karagümrük mücadelesiyle birlikte Samsunspor'u başında son maçına çıkacak. - SAMSUN