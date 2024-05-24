Üye Girişi
Haberler

Samsunspor, Fatih Karagümrük maçı için İstanbul'a gitti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in son maçı olan Fatih Karagümrük karşılaşması için İstanbul'a gitti. Karşılaşma yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in son maçı olan Fatih Karagümrük karşılaşması için İstanbul'a gitti.

Fatih Karagümrük ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın saat 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlılar, Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Markus Gisdol yönetiminde hazırlanan Samsunspor, kulüp personeli ile vedalaşarak İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı.

Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları süren stoperler Lubo Satka ve Alim Öztürk hariç eksik bulunmuyor.

Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve Hakan Karabalcık yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise İlker Yasin Avcı olacak.

Öte yandan Teknik Direktör Markus Gisdol da Fatih Karagümrük mücadelesiyle birlikte Samsunspor'u başında son maçına çıkacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Atatürk Olimpiyat Stadyumu Trendyol Süper Lig Fatih Karagümrük Samsunspor İstanbul Samsun Spor Güncel Haberler

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

 Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

 Sabah sporunda kabusu yaşadı! Talihsiz kadın başıboş köpeklerin saldırısında yaralandı

Sabah sporunda kabusu yaşadı! Talihsiz kadın başıboş köpeklerin saldırısında yaralandı

 Wanda Nara, anlaşma imzaladığı +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu

Wanda Nara, anlaşma imzaladığı +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title