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Samsunspor, Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular pas çalışması ve dar alan oyunuyla yılın son antrenmanını tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra oyuncular pas çalışması ve dar alan oyunun ardından yılın son antrenmanını tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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