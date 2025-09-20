Samsunspor, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmana, sakat olan Emre Kılınç, Soner Aydoğdu ve Afonso Sousa katılmadı.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimdeki antrenman 1 saat sürdü.
Isınma koşusuyla başlayan antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Antrenmana sakatlıları bulunan Emre Kılınç, Soner Aydoğdu ve Afonso Sousa katılmadı.