Samsunspor, Eyüpspor'u 1-0 Mağlup Etti

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Yasin Kol, Mustafa Savranlar, Gökmen Baltacı

SAMSUNSPOR: Okan Kocuk - Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka (Dk. 46 Borevkovic), Tomasson, Makoumbou, Emre Kılınç, Holse (Dk. 88 Mendes), Celil Yüksel (Dk. 46 Eyüp Aydın), Musaba (Dk. 74 Moundilmadji), Ndiaye (Dk. 88 Yunus Emre Çift)

İKAS EYÜPSPOR: Felipe - Mujakic, Emir Ortakaya, Robin Yalçın, Calegari, Stepanenko (Dk. 84 Taşkın), Yalçın Kayan (Dk. 73 Legowski), Kerem Demirbay (Dk. 84 Emre Akbaba), Serdar Gürler, Ampem (Dk. 58 Halil Akbunar), Thiam (Dk. 84 Umut Bozok)

GOLL: Dk. 85 Borevkovic ( Samsunspor )

SARI KARTLAR: Emre Kılınç, Ndiaye ( Samsunspor ) – Yalçın Kayan, Emir Ortakaya, Mujakic (İkas Eyüpspor )

Süper Lig'in 12'nci haftasında Samsunspor sahasında ağırladığı ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

10'uncu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Zeki Yavru'nun sert şutunda kaleci Felipe meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

42'nci dakikada kazanılan serbest vuruşta Kerem Demirbay ortaladı. Ceza sahası içinde topa iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

47'nci dakikada Tomasson'un ceza sahasına yaptığı ortada Holse'nin kafa vuruşunda kaleci Felipe topu son anda kornere çıkarttı.

57'nci dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Holse'nin pasıyla buluşan Eyüp Aydın, ceza sahası dışından şutunu çekti, Felipe topu kornere tokatladı.

85'inci dakikada Samsunspor öne geçti. Emre Kılınç'ın kullandığı köşe vuruşunda Ndiaye indirdi. Borevkovic'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Samsunspor sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.