Samsunspor, Eyüp Aydın'ın sözleşmesini sonlandırdı

Samsunspor, Galatasaray'dan kiralık olarak aldığı Eyüp Aydın'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile sona erdirdi. Aydın, Samsunspor'da 6 resmi maçta görev yaptı.

SAMSUNSPOR, sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı profesyonel futbolcu Eyüp Aydın'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiğini açıkladı.

Samsunspor, sanal medya hesaplarından sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattıkları orta saha oyuncusu Eyüp Aydın ile karşılıklı anlaşmaya vararak sözleşmeyi sonlandırdıklarını duyurdu. Eyüp Aydın, Samsunspor'da görev aldığı süre boyunca toplam 6 resmi maçta görev aldı.

Kırmızı-Beyazlı kulübün sanal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Sezon başında takımımıza kiralık olarak katılan profesyonel futbolcumuz Eyüp Aydın ile ilgili olarak; kulübü ve oyuncuyla yapılan görüşmeler sonucunda kiralık sözleşmenin karşılıklı anlaşma yoluyla sonlandırılması konusunda mutabakata varılmıştır. Eyüp Aydın'a kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
