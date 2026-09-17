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Samsunspor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına devam etti

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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-beyazlı futbolcular, günü taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamladı.

Tedavileri devam eden Elayis Tavsan, Fatih Kaya, Afonso Sousa, Oskar Ohlenschlaeger ve Jaures Assoumou idmanda yer almadı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Erzurumspor FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA
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