Samsunspor, Erzurumspor FK deplasmanı için hazırlıklarını tamamlayıp Erzurum'a gitti

Berkay YILDIZ/SAMSUN, – SAMSUNSPOR, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Erzurumspor FK ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak havayolu ile Erzurum'a gitti.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın Erzurumspor FK ile deplasmanda karşılaşacak Samsunspor, havayolu ile Erzurum'a hareket etti. Yarın 17.00'de Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını ise Mehmet Emin Tuğral ve Murat Şenel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

Ligde Samsunspor 4 puanla 15'inci sırada yer alırken, Erzurumspor FK'da aynı puanla 16'ncı sırada bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı